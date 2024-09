Termometry pokażą od 12 stopni Celsjusza na Śląsku, przez 17 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie północny i wschodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie i w Sudetach dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.