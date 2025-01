W piątek na obszarze całej Polski zachmurzenie będzie zmienne z przelotnymi opadami śniegu do 1-2 centymetrów. W górach i na Wybrzeżu chwilami opady będą obfitsze i spadnie do 3-5 cm, punktowo do 6-8 cm. Początkowo w pasie północnym możliwe są również burze .

Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. W porywach w większości kraju rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę. Na zachodzie będzie to do 60-70 km/h, a na północy, szczególnie nad morzem, do 65-85 km/h.