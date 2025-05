Czwartek przyniesie pogodną aurę na zachodzie kraju. Na wschodzie oraz początkowo w centrum kraju będzie pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, pojawią się też opady deszczu do 5-15 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie na krańcach wschodnich możliwe są burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 16-17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 17-18 st. C w centrum kraju, do 19-20 st. C na zachodzie. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 45-55 kilometrów na godzinę.