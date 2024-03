Czwartek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie z przemieszczającymi się z zachodu na wschód opadami deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy, na północy do 10 l/mkw. Mogą pojawić się burze.

Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Mazowszu i Podlasiu. Wiatr powieje z kierunków południowych, umiarkowanie, okresami dość silnie, w porywach osiągając do 50-60 kilometrów na godzinę.