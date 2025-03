Pogoda na dziś. Czwartek 20.03 upłynie w całym kraju pod znakiem słońca. Termometry pokażą nawet 16 stopni. Zapanuje korzystny biomet.

Czwartek przyniesie słoneczną aurę w całej Polsce. Termometry pokażą od 10-11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 13-14 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

Prognoza pogody na czwartek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w czwartek

Wilgotność powietrza wyniesie w czwartek w granicach 30-50 procent. Odczujemy komfort termiczny oraz ciepło, a biomet okaże się korzystny.

Warunki biometeo w czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Czwartek w Warszawie będzie słoneczny. Termometry wskażą maksymalnie 12-13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1015 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Czwartek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się ze słońcem. Na termometrach zobaczymy do 12-13 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1024 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu czwartek przyniesie pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy do 13-14 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1015 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

To będzie słoneczny czwartek we Wrocławiu. Termometry wskażą do 14-15 st. C. Powieje słaby, południowy wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

Pełnia słońca - to czeka mieszkańców Krakowa w czwartek. Termometry pokażą do 12-13 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.

Warunki drogowe w czwartek tvnmeteo.pl

