Pogoda na dziś - czwartek 18.01. Śnieg, śnieg z deszczem i deszcz

Pogoda na dziś. W czwartek 18.01 w niemal całym kraju należy spodziewać się opadów. Pojawi się śnieg, mieszanka śniegu z deszczem oraz sam deszcz. Na termometrach będzie od -1 do 5 stopni Celsjusza.

Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Mazurach i Suwalszczyźnie do 5 st. C w rejonie Podkarpacia. Wiatr wiejący z kierunków zachodnich okaże się słaby i umiarkowany.