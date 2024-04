Pogoda na dziś. Czwartek 11.04 przyniesie dość pogodną aurę, ale miejscami może mocniej powiać wiatr. Na termometrach zobaczymy od 15 do 19 stopni. W całym kraju będzie ciepło.

Czwartek upłynie pod znakiem dość pogodnej aury. W ciągu dnia prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego na północy i zachodzie kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 18-19 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr na północy i zachodzie okaże się umiarkowany, porywisty, na południu i wschodzie - słaby i zmienny.