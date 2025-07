Niedziela przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na zachodzie kraju i Pomorzu okresami wystąpią opady deszczu o sumie 10 litrów na metr kwadratowy. Poza tym spodziewane są opady do 30 l/mkw. W burzach, które miejscami okażą się silne i pojawią się na południu, wschodzie i w centrum kraju, może spaść do 50 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 21-22 stopni Celsjusza na Śląsku, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26-27 st. C miejscami na wschodzie. Powieje na wschodzie południowy wiatr, poza tym północno-zachodni, słaby i umiarkowany. W burzach będzie silny i osiągnie prędkość do 80-100 kilometrów na godzinę.