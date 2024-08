"Nastanie trudna i mecząca pogoda". Co przyniesie długi weekend

W długi weekend sierpniowy Polskę nawiedzi fala upałów. Temperatura maksymalna sięgnie 35 stopni Celsjusza. Nie zabraknie też gwałtownych zjawisk w postaci burz. Wyładowaniom towarzyszyć będą obfite opady deszczu i porywisty wiatr.

- Polska znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia związanego z wyżem Maschal, którego centrum ulokowane jest w rejonie krajów bałtyckich. Z południowego zachodu napływa powietrze zwrotnikowe. Ale wraz z wędrówką wyżu w stronę Rosji, przybliża się do Polski od zachodu zatoka niżowa z frontami deszczowo-burzowymi. W płynącym znad północnej Afryki powietrzu formuje się linia nawałnic, która w środę zahaczy o południowo-zachodnie krańce kraju - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Pogoda na długi weekend

W kolejnych dniach Polska znajdzie się w silnym strumieniu powietrza zwrotnikowego i jednocześnie w strefie mocno falującego, pod wpływem gorących mas powietrza, frontu chłodnego. Pchać go będzie powietrze polarne znad Atlantyku, które zetknie się z powietrzem afrykańskim nad Niemcami i Polską, formując właśnie front burzowy.

- Nastanie pogoda trudna i mecząca. Z jednej strony na południu, wschodzie i w centrum kraju temperatura przekraczać ma 30 stopni Celsjusza, niejednokrotnie osiągając nawet 35 st. C, a z drugiej strony spora wilgotność powietrza i strefa kłębiącego się zachmurzenia nad Polską, nieść będzie duchotę i burze, lokalnie gwałtowne. Rozległy front falować ma przez kilka dni nad Europą Środową, między masami polarnymi a zwrotnikowymi, a sytuacja ta utrzymać się może nawet do 20 sierpnia - dodała synoptyk.

Pogoda na środę

Środa przyniesie przeważnie pogodną aurę. Tylko na zachodzie i południu prognozuje się umiarkowane, wzrastające do dużego zachmurzenie. Na Ziemi Lubuskiej, Śląsku oraz w Tatrach przelotnie popada deszcz do 5-20 litrów wody na metr kwadratowy, pojawią się też burze. Termometry pokażą maksymalnie od 27-28 st. C na Kaszubach, Warmii i Podlasiu, przez 30 st. C w centrum kraju, do 33 st. C na Śląsku. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie i w burzach okresami dość silny wiatr.

Prognozowana temperatura powietrza w najbliższych dniach

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 10-40 l/mkw. i burzami. Tylko na północnym wschodzie kraju nie będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 29 st. C na Pomorzu, przez 32 st. C w centrum kraju, do 34 st. C na Podkarpaciu. Wiatr południowy i południowo-zachodni okaże się słaby i umiarkowany, w burzach - silny.

Piątek upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego. Poza tym przelotnie popada deszcz o natężeniu 10-20 l/mkw. i zagrzmi. Tylko na północnym wschodzie Polski nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 30 st. C na Pomorzu do 34 st. C w centrum kraju. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny wiatr.

Pogoda na weekend

W sobotę czeka nas pochmurna aura z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami deszczu o natężeniu 10-40 l/mkw. i burzami. Tylko na południowym wschodzie kraju na ogół nie będzie padać. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 27 st. C na Pomorzu, przez 32 st. C w centrum kraju, do 35 st. C na Podkarpaciu. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, w burzach - silny.

Na niedzielę prognozuje się pochmurną aurę z opadami deszczu do 20-40 l/mkw. i burzami. Termometry pokażą maksymalnie od 24 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 27 st. C w centrum kraju, do 32 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, w burzach silny wiatr.

Prognozowane opady w najbliższych dniach

