Pogoda na Boże Ciało. Co przyniesie długi weekend

Czego spodziewać się w pogodzie w Boże Ciało oraz długi, czerwcowy weekend? W prognozach na ten czas widać dużo słońca. Jeśli pojawią się opady, to tylko lokalnie. Zadowoleni będą ci, którzy nie lubią upału. Sprawdź, co nas czeka.

W czwartek 19 czerwca, czyli w Boże Ciało, będzie pogodnie i bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 19-20 stopni Celsjusza na północy do 22-23 st. C na południu. Wiatr okaże się umiarkowany, na północy w porywach dość silny, północno-zachodni.

Pogoda na Boże Ciało 2025

W piątek na ogół będzie pogodnie, jedynie na północnym wschodzie wystąpi ryzyko przelotnego deszczu. Na termometrach zobaczymy od 18-20 st. C na północnym wschodzie do 21-23 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Pogoda na Boże Ciało. Prognozowane opady na długi weekend Ventusky.com

Pogoda na długi weekend

Na sobotę prognozowana jest pogodna i słoneczna aura. Termometry pokażą od 19-21 st. C na północnym wschodzie do 22-24 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr okaże się słaby, zmienny.

W niedzielę również możemy spodziewać się dużej ilości słońca oraz braku opadów. Termometry pokażą od 20-22 st. C na północnym wschodzie Polski do 24-26 st. C na pozostałym obszarze kraju. Nadciągnie słaby, zmienny wiatr.

Pogoda na Boże Ciało. Prognozowana temperatura na długi weekend Ventusky.com

