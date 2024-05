Najbliższe dni upłyną pod znakiem słonecznej aury. Temperatura w połowie tygodnia wzrośnie miejscami do 26 stopni Celsjusza. W czwartek tylko lokalnie może się chmurzyć i pojawi się deszcz.

Niedziela zapowiada się słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy i wschodu.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek przyniesie słoneczną aurę. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał ze wschodu.

We wtorek będzie słonecznie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

Środa upłynie pod znakiem słonecznej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wschodni wiatr okaże się umiarkowany, okresami silniejszy.

W czwartek dopisze na ogół słoneczna aura. Jedynie na Śląsku wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, okresami silniejszy, powieje ze wschodu.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl