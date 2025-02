Pogodowe stery w naszym kraju ma przejąć wyż Finja. Za jego sprawą czeka nas kontynuacja mrozu. Jednak w przyszłym tygodniu jest szansa na to, że pogoda zmieni się na przyjemniejszą.

Polska dostała się pod wpływ wyżu Finja z głównym centrum nad Grenlandią, a sięgającym aż środkowej Europy i Morza Czarnego. Jednocześnie zaznacza się wciąż wpływ niżu Max znad północno-zachodniej Rosji.

- Oba układy tłoczą z dalekiej północy zimne masy powietrza arktycznego. Do tego na obrzeżach niżu rosyjskiego utworzył się niewielki niż nad krajami bałtyckimi, który wędruje w kierunku Białorusi, ciągnąc ze sobą front chłodny. Stąd przemieszczą się nad Polską z północy na południe opady śniegu - skomentowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Jak dodała, w kolejnych dniach układ niżowy Max wędrować ma wolno w stronę Arktyki, a układ wyżowy umacniać nad środkową Europą.

- Taki rozwój sytuacji barycznej oznacza świetne warunki dla dalszego spływu zimna z północy. Będzie więc coraz zimniej, pojawi się również więcej rozpogodzeń. Tylko na północnym wschodzie zaznaczać się ma wpływ układu niżowego z chmurami i niewielkimi opadami śniegu - powiedziała.

Nocami temperatura spadać może do nawet -15 stopni Celsjusza, a miejscami nawet bardziej. Przy gruncie możemy odnotować ponad -20 st. C.

Synoptyk przekazała, że na horyzoncie czai się koniec takiego zimna. Od czwartku, wraz z odsuwaniem się wyżu dalej na wschód, zmieniać ma się powoli cyrkulacja z północnej na południową. Zacznie się ocieplać.

Pogoda na niedzielę i poniedziałek

W niedzielę w całym kraju wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Na północnym zachodzie i zachodzie kraju raczej nie powinno padać. W pozostałych regionach może przelotnie sypać śniegiem, maksymalnie do 1-2 centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Wybrzeżu i na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z północy będzie słaby i umiarkowany.

Poniedziałek zapowiada się pogodnie, tylko na północnym wschodzie kraju może wystąpić więcej chmur. Termometry pokażą maksymalnie od -5 st. C na Podlasiu, przez -3 st. C w centrum kraju, do -1 st. C na Pomorzu. Północno-zachodni i zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Pogoda na wtorek, środę i czwartek

We wtorek będziemy mogli cieszyć się słoneczną aurą. Jedynie na północnym wschodzie kraju wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, a także okresowe opady śniegu do 2 cm. Temperatura maksymalna sięgnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje ze zmiennych kierunków i będzie słaby.

Środa będzie pogodna, jedynie na północnym wschodzie wystąpi więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni, skręcający na południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

W czwartek czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie, które jedynie na zachodzie będzie wzrastać do dużego. Termometry pokażą maksymalnie od 0 st. C na Podlasiu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na południowym zachodzie. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami okaże się dość silny

