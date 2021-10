Pogoda na najbliższe dni i weekend. Deszczowo, miejscami możliwy deszcz ze śniegiem i burze

Zmianę pogody w ciągu kolejnych dni odczują mieszkańcy całej Polski. Po okresie pogodnej i słonecznej, choć chłodnej aury, wszędzie mogą występować opady deszczu. We wtorek lokalnie niewykluczony jest deszcz ze śniegiem, może też zagrzmieć. Odczucie chłodu będzie potęgowane przez porywisty wiatr.

Polska w ciągu najbliższej doby będzie pod wpływem zatoki niskiego ciśnienia związanej z niżem znad Skandynawii, ze strefą głównego chłodnego frontu atmosferycznego oraz drugorzędnych frontów chłodnych. Napływać będzie chłodna, świeża masa powietrza polarno-morskiego o równowadze chwiejnej - wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Pogoda we wtorek 12.10

Wtorek na obszarze całego kraju upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia, typowego dla chłodnej masy powietrza. Oznacza to naprzemiennie pochmurne niebo ze słabymi i umiarkowanymi przelotnymi opadami deszczu oraz zachmurzenie małe i umiarkowane bez opadów. W rejonie Wybrzeża możliwe są pojedyncze burze, którym towarzyszyły będą opady deszczu ze śniegiem i/lub krupy śnieżnej, o z zmiennym stopniu intensywności. Najwięcej deszczu spadnie we wtorek na zachodzie i w centrum kraju - od 4 do 10 litrów na metr kwadratowy.

Temperatura maksymalna w całym kraju wyniesie około 10-11 stopni Celsjusza, jedynie miejscami 12 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, na zachodzie silny z porywami dochodzącymi do 40 kilometrów na godzinę. Powieje z kierunku zachodniego i północno-zachodniego.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky.com

Pogoda w środę 13.10

Na środę prognozowane jest zmienne zachmurzenie, na wschodzie i w centrum przeważnie duże, a na zachodzie umiarkowane, przejściowo małe. We wszystkich regionach należy spodziewać się słabych przelotnych opadów deszczu, a w Tatrach śniegu. Największe sumy opadów, do 2-6 l/mkw., synoptycy przewidują dla centralnego pasa Polski.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9-10 st. C w rejonie Suwałk i Białegostoku do 11-12 st. C na zachodzie kraju. Z północnego zachodu będzie wiać umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 30-40 km/h.

Pogoda w czwartek 14.10

Czwartek w większości kraju upłynie z dużym zachmurzeniem, wzrastającym do całkowitego, pojawią się też słabe opady deszczu o przelotnym charakterze. Na wschodzie i w centrum zachmurzenie okaże się umiarkowane, można spodziewać się też licznych rozpogodzeń. Słabo popadać może początkowo na południu kraju.

Temperatura osiągnie maksymalnie od 9-10 st. C na wschodzie do 11-12 st. C na zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognoza pogody na weekend

W piątek czeka nas przeważnie pochmurna aura z deszczem w północnych i północno-zachodnich regionach. Więcej rozpogodzeń pojawi się na południu, południowym wschodzie i częściowo w centrum kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 11-12 st. c na wschodzie do 14-15 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Sobota upłynie z przewagą umiarkowanego zachmurzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 11-13 st. C na wschodzie do 14-15 st. C na zachodzie i w centrum kraju. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków południowo-wschodnich.

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky.com

Autor:ps//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl