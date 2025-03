Pogoda na 16 dni. Kiedy będzie ciepło?

Czeka nas zimny początek tygodnia, bo poprzedzona chłodnym frontem atmosferycznym arktyczna masa powietrza wedrze się w poniedziałek z północy do centrum kontynentu. Po jego przejściu otworzy się droga dla napływu zimnych mas powietrza, które także dzięki wyżowi brytyjskiemu będą zsuwać się z Arktyki przez Skandynawię i Bałtyk między innymi do Polski.

Pogoda na 16 dni. Pogoda długoterminowa Tomasza Wasilewskiego

Nowy tydzień zaczniemy od wyraźnego ochłodzenia - w poniedziałek będzie zaledwie od 1 do 5 stopni, a nocami, co najmniej do połowy tygodnia, możemy spodziewać się kilkustopniowego mrozu. Później, w czasie najbliższego weekendu, przyjdzie spore ocieplenie i temperatura wzrośnie do 16 stopni na zachodzie i południu kraju.