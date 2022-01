Pogoda na 16 dni: z zimą stanie się coś nieoczekiwanego

czytaj dalej

Suczka Millie, mieszkająca w jednym z domów w hrabstwie Hampshire w Wielkiej Brytanii, uciekła od swojej rodziny. Po dwóch dniach poszukiwań znaleziono ją błąkającą się na bagnach. By zwabić psa do bezpieczniejszego miejsca, ekipa ratowników przywiązała do drona sznurek z kawałkiem kiełbaski.