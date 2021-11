Kiedy spadnie śnieg? Czy w listopadzie zrobi się biało?

W czasie długiego listopadowego weekendu będziemy notować stopniowy spadek temperatury. W sobotę i niedzielę temperatura maksymalna wszędzie sięgnie poniżej 10 stopni Celsjusza. Bardziej odczuwalne uderzenie chłodu spodziewane jest jednak pod koniec następnego tygodnia. Czy to oznacza, że można spodziewać się pierwszych w tym sezonie opadów śniegu? Przedstawiamy wstępną prognozę.

Od czwartku do Polski stopniowo będą napływać coraz chłodniejsze masy powietrza z północy Europy. Spadkowi temperatury w niektórych regionach kraju będą towarzyszyły słabe opady deszczu lub mżawki. Ostatniego dnia długiego weekendu w najcieplejszym momencie dnia na północy kraju termometry wskażą miejscami zaledwie 4 stopnie Celsjusza. Wówczas z północy na południe Polski przemieści się chłodny front atmosferyczny, za którym napłynie arktyczne powietrze z północy.

Śnieg na nizinach niewykluczony

Duże ochłodzenie nadejdzie pod koniec następnego tygodnia. Gdy układ wysokiego ciśnienia osłabnie, kraj dostanie się w zasięg głębokiego wiru niżowego znad Skandynawii, który sprowadzi dawkę chłodnego arktycznego powietrza. Temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie osiągać poniżej 5 st. C, a w nocy będzie spadać poniżej 0 st. C.

W połączeniu z obecnością stref frontowych i wysoką wilgotnością powietrza oznacza to możliwość pojawienia się śniegu nie tylko na obszarach górskich, ale także na nizinach. Jak zapowiada synoptyk tvnmeteo.pl, "dziś wszystko wskazuje na to, że w dniach 19-22 możemy spodziewać się opadów mokrego śniegu oraz śniegu, szczególnie w północnej oraz wschodniej połowie kraju". Należy przy tym pamiętać, że to wstępna prognoza, a przewidywania o tej porze roku obarczone są dużą niepewnością.