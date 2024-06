Ostrzeżenia IMGW niemal w całym kraju

IMGW do późnych godzin wieczornych ostrzega przed burzami z ulewnym deszczem w części województwa dolnośląskiego. Wyładowań należy spodziewać się także w innych regionach na południu kraju. Dodatkowo niemal w całej Polsce obowiązują pomarańczowe ostrzeżenia przed wysoką temperaturą, które pozostaną w mocy do piątku.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 33 stopni Celsjusza, miejscami jedynie w środę może być chłodniej - od 29 do 31 st. C. W nocy termometry pokażą od 18 do 20 st. C - prognozuje IMGW.