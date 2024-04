Niż znad Ukrainy podrzuca nam zimne powietrze. Gdzie ścisnął lekki mróz?

Temperatura powietrza w czwartek rano spadła w części kraju poniżej zera stopni. Do Polski napływają zimne i wilgotne masy powietrza pochodzenia arktycznego. Miejscami pada deszcz i deszcz ze śniegiem.

Mroźny poranek

O godzinie 6 w czwartek termometry pokazały od -3 stopni Celsjusza w Łodzi, Katowicach i Jeleniej Górze, przez 0 st. C w Warszawie, do 5 st. C w Zamościu, Terespolu, Włodawie i Ustce.