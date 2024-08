IMGW ostrzega przed burzami w większości kraju. Na południowym wschodzie wydano alarmy trzeciego, najwyższego stopnia. Wyładowaniom mają towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 80 litrów na metr kwadratowy oraz wiatr dochodzący w porywach do 90 kilometrów na godzinę. W części Polski obowiązują alarmy wyższego, drugiego stopnia.

Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia - burze

Jak przekazał IMGW, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 65 litrów wody na metr kwadratowy, punktowo kumulacja może sięgnąć nawet do 80 l/mkw. Prędkość porywów wiatru może osiągnąć do 90 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść grad.