W tych dwóch dużych miastach noc może być naprawdę trudna

- Centrum niżu genueńskiego, który przynosi intensywne opady deszczu, jest obecnie nad południową Polską. Związana jest z nim szeroka strefa opadów i burz , które pojawiają się nad południową, środkową i wschodnią częścią kraju. Na obrzeżach tego niżu utworzyła się jednak jeszcze druga fala deszczu, która wkracza do Polski - wyjaśnia synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Kraków i Katowice zagrożone wielkim deszczem

W Krakowie ciągłe opady deszczu, przejściowo obfite, prognozowane są od około godziny 22 w sobotę do godz. 2 w niedzielę. Suma opadów wyniesie średnio do 60 litrów na metr kwadratowy, choć lokalnie może dojść do 80 l/mkw., jeżeli nad miastem przejdzie burza. Gorzej sytuacja może wyglądać na południe i południowy zachód od stolicy Małopolski, gdzie spadnie nawet 100 l/mkw.