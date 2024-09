Idzie ochłodzenie. Powieje niszczycielski wiatr

W najbliższym czasie zatęsknimy za pogodnym niebem. Aura na ogół będzie pochmurna, chwilami deszczowa. Największe zagrożenie ma jednak stanowić wiatr. Jego silniejsze porywy odczujemy wszyscy, a miejscami żywioł może przynosić zniszczenia. Uwaga: w niedzielę ochłodzi się na tyle, że już w nocy z niedzieli na poniedziałek zanotujemy przymrozki.

Pogoda na środę 25.09

W środę będzie pochmurno z przejaśnieniami, najwięcej słońca spodziewamy się w pasie Suwałki-Łódź-Wrocław. Na północnym zachodzie Polski wystąpią opady deszczu do 2-5 l/mkw. Na południowym wschodzie, szczególnie w godzinach popołudniowych, przelotne opady okresami będą umiarkowane i intensywne. Na Podkarpaciu możliwe są burze, podczas których spadnie 20-30 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 19-20 st. C na Pomorzu Zachodnim do 21-22 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr, południowo- zachodni, będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 40-50 km/h. Nad morzem może powiać z prędkością 50-60km/h, a w górach - do 70 km/h.

Pogoda na czwartek 26.09

Czwartek zapowiada się pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju i opadami deszczu do 7-12 l/mkw. Tylko w centrum i na południowym wschodzie kraju dzień będzie miejscami wolny od opadów. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 18 st. C na Pomorzu, przez 21 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na południowym wschodzie. Wiatr, południowo zachodni i południowy, powieje silnie. W głębi kraju porywy dojdą do 50-60 km/h, na Bałtyku zapanują warunki sztormowe, a w górach niewykluczone są niszczycielskie, bo przekraczające prędkość 90 km/h porywy.

Pogoda na piątek 27.09

W piątek będzie pochmurno z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, dochodzące do 5-10 l/mkw., są możliwe w całym kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Suwalszczyźnie, przez 21 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na południu. Wiatr, południowo zachodni, będzie dość silny i silny. W całym kraju czekają nas chwile z porywami rzędu nawet 60-80 km/h.

Prognozowane opady na kolejne pięć dni Ventusky.com

Pogoda na weekend 28-29.09

Także sobota zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i ze słabym przelotnym deszczem. Opady będą mniejsze niż w piątek, gdyż zamkną się w przedziale 2-3 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 15 st. C na Pomorzu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w zachodniej połowie kraju może w porywach osiągać prędkość do 60-80 km/h.

Niedziela upłynie nam pod znakiem zachmurzenia dużego i umiarkowanego, jednak padać nie będzie. Temperatura maksymalna wszędzie sięgnie 14-15 st. C Uwaga: w nocy z niedzieli na poniedziałek słupki rtęci mają spaść do zaledwie 2-5 st. C, a to oznacza przygruntowe przymrozki. Wiatr, zachodni przechodzący w północno-zachodni, powieje umiarkowanie i silnie. Jego porywy dojdą do 40km/h.

Prognozowana temperatura na kolejne pięć dni Ventusky.com

Źródło: tvnmeteo.pl