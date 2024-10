Czeka nas drastyczna zmiana pogody. Uwaga: w niedzielę aura będzie groźna

W ciągu najbliższej doby pogodę będzie kształtował niż Helma z systemem frontów atmosferycznych. Jego centrum przemieści się bardzo dynamicznie od Morza Północnego, przez Danię i południowy Bałtyk, po Kraje Bałtyckie. W Polsce za sprawą niżu zapanuje wietrzna i deszczowa aura. Powrót dobrej pogody nastąpi wraz z nastaniem wyżu Werner.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Do środy pozostaniemy w chłodniejszej masie powietrza. Przy rozpogodzeniach w nocy należy spodziewać się bardzo niskich temperatur, wynoszących zaledwie 0-3 stopni Celsjusza. Od czwartku stopniowo od zachodu zaznaczy się klin ciepła, który w połączeniu z brakiem opadów i dużymi rozpogodzeniami przyniesie okres bliski klasycznemu babiemu latu, które w kontekście meteorologicznym oznacza okres suchej i ciepłej pogody, występującej pod koniec września oraz w październiku

Niedziela z bardzo trudną pogodą

W niedzielę będzie pochmurno, z przemieszczającymi się z zachodu na wschód opadami deszczu. Uwaga: okresowo mogą one być intensywne. Niewykluczone są też krótkotrwałe burze, silniejsze na północy i w centrum kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Pomorzu Gdańskim i Warmii, przez 12-13 st. C w centrum i zachodzie kraju, do 15-16 st. C na południowym wschodzie. Wiatr na wschodzie Polski będzie umiarkowany do dość silnego, południowy, osiągnie prędkość 40-50 kilometrów na godzinę. Na pozostałym obszarze kraju południowo-zachodni i zachodni, w porywach rozpędzi się do 60-70 km/h. Podczas burz oraz nad morzem i w górach porywy mogą przekroczyć 80 km/h.

Co nas czeka później?

W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na północy, miejscami w centrum i na wschodzie wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11-12 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr, wiejący z kierunków zachodnich, będzie umiarkowany i dość silny (porywy dojdą do 45-55 km/h).

Także wtorek upłynie nam pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego wzrastającego do dużego. W centrum i na wschodzie spodziewamy się słabego, przelotnego deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie w całym kraju 11-13 st. C. Wiatr, północno-zachodni, będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Szansa na babie lato

W środę zachmurzenie będzie umiarkowane, nie przewidujemy opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na południowym zachodzie. Wiatr, na wschodzie słaby i zmienny, na zachodzie będzie słaby i umiarkowany.

W czwartek się wypogodzi i zapanuje pogodna aura. Termometry pokażą od 12 st. C na Podlasiu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na zachodzie. Wiatr, południowo-wschodni, powieje słabo i umiarkowanie.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Venstusky.com

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński, map

Źródło: tvnmeteo.pl