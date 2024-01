Cała Polska objęta alertami IMGW. W części kraju najwyższy stopień ostrzeżeń

IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed oblodzeniem na terenie każdego województwa. Synoptycy ostrzegają też przed opadami marznącymi, silnym wiatrem, a także obfitymi opadami śniegu. Miejscami możliwe są roztopy.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Alerty IMGW - intensywne opady śniegu

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu zostały wydane dla województwa pomorskiego, dla powiatów: wejherowskiego, puckiego, Gdynia, Sopot i Gdańsk.

Prognozowane są opady powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 centymetrów, miejscami 15 cm. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 15 w czwartek.

Alerty IMGW - opady marznące

W niektórych regionach drogi zrobią się śliskie. Ostrzeżenia drugiego stopnia w związku z opadami marznącymi wydano dla województw:

pomorskiego , z wyjątkiem powiatu człuchowskiego;

kujawsko-pomorskiego , dla powiatów: tucholskiego, świeckiego, grudziądzkiego, , dla powiatów: tucholskiego, świeckiego, grudziądzkiego, Grudziądz , brodnickiego;

warmińsko-mazurskiego , dla powiatów: elbląskiego, , dla powiatów: elbląskiego, Elbląg , ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego, nidzickiego;

mazowieckiego , dla powiatów: żuromińskiego, mławskiego, ciechanowskiego, przasnyskiego, ostrołęckiego, Ostrołęka, makowskiego, pułtuskiego, wyszkowskiego, ostrowskiego, węgrowskiego, sokołowskiego, siedleckiego, Siedlce, łosickiego;

podlaskiego , dla powiatów: łomżyńskiego, Łomża, zambrowskiego, wysokomazowieckiego, bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego;

lubelskiego, dla powiatów bialskiego i , dla powiatów bialskiego i Biała Podlaska

Przewiduje się tam słabe, przejściowo także umiarkowane opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godz. 15 w czwartek. Jedynie w południowej części Podlasia wygasną o północy w czwartek.

Przed opadami marznącymi obowiązują też ostrzeżenia pierwszego stopnia w województwach:

podlaskim , w powiatach: Suwałki, suwalskim, augustowskim, sejneńskim, gdzie groźna aura utrzyma się do godz. 18.30 w czwartek;

warmińsko-mazurskim, w powiatach: braniewskim, bartoszyckim, lidzbarskim, kętrzyńskim, giżyckim, węgorzewskim, gołdapskim, oleckim, ełckim, gdzie alerty będą w mocy w godzinach 8-21 w czwartek.

Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Alerty IMGW - oblodzenie

W niemal całym kraju zrobi się na drogach i chodnikach ślisko. Żółte alarmy przed oblodzeniem wydano w województwach:

zachodniopomorskim , pomorskim (w powiatach zachodnich), gdzie ostrzeżenia ważne będą od godz. 15 w czwartek do godz. 9 w piątek;

warmińsko-mazurskim (w powiatach: nidzickim, działdowskim, nowomiejskim, iławskim), lubuskim , kujawsko-pomorskim , gdzie alerty w mocy będą od godz. 19 w czwartek do godz. 9 w piątek;

dolnośląskim , łódzkim , wielkopolskim , gdzie część alertów będzie ważna od godz. 19 w czwartek do godz. 9 w piątek, a część od godz. 22 w czwartek do godz. 9 w piątek;

opolskim , śląskim , małopolskim , świętokrzyskim , mazowieckim (poza powiatem Ostrołęka i ostrołęckim), gdzie ostrzeżenia obowiązywać będą od godz. 22 w czwartek do godz. 9 w piątek;

podkarpackim, lubelskim, podlaskim (w powiatach południowych), gdzie groźna aura utrzyma się w godzinach 1-9 w piątek;

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od -4 do -1 st. C, lokalnie około -6 st. C, a przy gruncie spadnie do około -4 st. C, lokalnie -7 st. C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się miejscami do czwartku 12.01.2024.

Alerty IMGW - silny wiatr

W części kraju mocniej powieje. Żółte alerty IMGW przed silnym wiatrem wydano w województwach:

mazowieckim , w powiatach południowych, gdzie ostrzeżenia będą w mocy od godz. 19 w czwartek do godz. 4 w piątek;

świętokrzyskim , gdzie groźna aura będzie od godz. 19 w czwartek do godz. 4 w piątek;

łódzkim , z wyłączeniem powiatów północnych, gdzie alerty ważne będą od godz. 16 w czwartek do godz. 1 w piątek;

wielkopolskim , w powiatach południowych, gdzie ostrzeżenia będą w mocy w godzinach 12-22 w czwartek;

lubuskim , w powiatach południowych, gdzie niebezpiecznie będzie w godzinach 12-22 w czwartek;

małopolskim , w powiatach północnych, gdzie alerty ważne będą od godz. 19 w czwartek do godz. 4 w piątek;

śląskim , w północnej połowie regionu, gdzie ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 16 w czwartek do godz. 1 w piątek;

opolskim , z wyłączeniem południowo-wschodnich powiatów, gdzie alarmy ważne będą od godz. 16 w czwartek do godz. 1 w piątek;

dolnośląskim, gdzie groźna aura będzie obowiązywać w godzinach 12-22 w czwartek.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości około 30 kilometrów na godzinę, w porywach do 70 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW IMGW

Alerty IMGW - roztopy

Ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia w związku z roztopami wydano w woj. dolnośląskim, w powiatach karkonoskim i w Jeleniej Górze.

Jak informuje IMGW, wzrost temperatury powietrza będzie tam powodować odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 2 do 5 stopni Celsjusza, maksymalnie termometry pokażą zaś 5-8 st. C. Suma opadów deszczu osiągnie od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy, a wiatr ma wiać ze średnią prędkością od 20 do 25 kilometrów na godzinę, w porywach do 60 km/h, z kierunku południowego i południowo-zachodniego. Alerty będą obowiązywać do godz. 13.30 w piątek.

Obowiązują też ostrzeżenia drugiego stopnia przed roztopami w południowych powiatach województw śląskiego i małopolskiego.

Prognozuje się tam wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 2 do 4 st. C. Temperatura maksymalna osiągnie od 3 do 6 st. C. Suma opadów deszczu wyniesie od 10 do 20 l/mkw.

Alerty ważne będą do godz. 18 w czwartek.

Jak powstaje szklanka na drogach PAP/Adam Ziemienowicz

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW trzeciego stopnia

Ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zimowe zagrożenia RCB

Autor:as,ps,anw/dd

Źródło: IMGW