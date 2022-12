IMGW: to może być najmroźniejsza noc zimy 2022/2023

Na Warmii i Mazurach temperatura spadnie do -20 stopni Celsjusza. Na Suwalszczyźnie i Białostocczyźnie prognozuje się około -17 st. C, na północy Mazowsza temperatura powinna osiągnąć -15 st. C. W centrum kraju będzie przeważnie -17 i 16 st. C, ale mogą zdarzać się spadki do -19 st. C, na przykład w Kozienicach. W południowych regionach będzie do -16 st. C, a na zachodzie przeważnie od -7 do -11 st. C. Nad Morzem przewidywana jest najwyższa temperatura, od -7 do -5 st. C.