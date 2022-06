Groźne burze, ulewny deszcz i grad. Alerty IMGW drugiego stopnia dla połowy województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem dla większości kraju. Najgroźniejsze zjawiska przewidywane są w pasie od Pomorza i Warmii, przez centrum, po Śląsk i Małopolskę, gdzie obowiązują alerty drugiego stopnia. W czasie opadów deszczu może spaść tam nawet do 50 litrów wody na metr kwadratowy.

Alerty IMGW drugiego stopnia: burze z gradem

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 30 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 50 l/mkw., oraz porywy wiatru do 75 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy jest grad.