Afrykański żar zmierza do Polski

Po krótkim ochłodzeniu do Polski znów zacznie płynąć gorące powietrze. W weekend temperatura będzie przekraczać 30 stopni Celsjusza. W ciągu najbliższych dni czeka nas dużo słońca, ale wrócą także gwałtowne zjawiska.

- Polska dostała się pod wpływ wyżu Otto z centrum nad południowo-wschodnią Europą. Od zachodu jednak zaczyna sięgać w naszą stronę atlantycki wir niżowy z mniejszym niżem Urszula, uformowanym nad Morzem Północnym. Taka sytuacja oznacza, że oba układy wymuszą cyrkulację powietrza z południa na północ. W piątek chłodne masy powietrza polarnego zaczną być wypierane przez ciepło - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Jak zapowiada, "ponownie rozbuduje się klin gorącego powietrza skierowany od północnej Afryki i Biskiego Wschodu w głąb naszego kontynentu. W niedzielę jednak od zachodu zacznie wbijać się w tę czapę ciepła zatoka niżowa z chłodnym fontem atmosferycznym, który będzie pchanym w stronę Polski przez polarne masy powietrza".

- Znowu na zachodzie, a później w głębi kraju rozwiną się chmury burzowe i pojawią się letnie gwałtowne zjawiska - dodaje.

Piątek upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 27 st. C w centrum kraju, do 29-30 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie i północy okresami dość silny.

Prognoza pogody na weekend

Sobota zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 29 st. C na Kaszubach, Mazurach i Suwalszczyźnie, przez 30 st. C w środkowej Polsce, do 32 st. C na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku oraz w Małopolsce. Z kierunku południowego powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Na niedzielę prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie, które w zachodnich regionach w ciągu dnia będzie wzrastać do dużego. Pojawią się tam przelotne opady deszczu do 5-30 litrów na metr kwadratowy i burze z silnym wiatrem. Temperatura maksymalna osiągnie od 23 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 30-32 st. C w centrum kraju, do 33 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie na ogół południowo-wschodni, skręcający na zachodzie na północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Burzowo na początku tygodnia

Poniedziałek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Od zachodu w głąb Polski będą przemieszczać się opady deszczu do 10-40 l/mkw. i burze, w niektórych miejscach gwałtowne. Padać nie powinno jedynie w rejonie Pomorza. Termometry pokażą od 22 st. C nad morzem, przez 26 st. C w centrum kraju do 30 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z kierunków północnych powieje umiarkowanie i dość silnie, a w trakcie burz będzie silny.

We wtorek również niebo będzie pokryte umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Na południowym wschodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu do 5-20 l/mkw. i może tam też zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 sy. C na Pomorzu, przez 26 st. C w centralnych regionach, do 28 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, tylko podczas burz silny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl