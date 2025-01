Zrobił zdjęcie wschodu Oriona nad Babią Górą, wyróżniła go NASA

Zdjęcie "Skarby Oriona nad Królową Beskidów" zostało wybrane zdjęciem dnia przez NASA. Autorem niezwykłej fotografii jest Włodzimierz Bubak, który na co dzień jest nauczycielem w jednej ze szkół technicznych w Jaworznie.

Astronomy Picture of the Day, w skrócie APOD, to serwis prowadzony przez NASA, w którym codziennie pojawia się jedno zdjęcie obiektów astronomicznych lub astrokrajobrazu. 28 grudnia 2024 r. opublikowano tam fotografię, która została wykonana przez Polaka, Włodzimierza Bubaka. Zdjęcie zatytułowane "Skarby Oriona nad Królową Beskidów" przedstawia wschód gwiazdozbioru Oriona nad Babią Górą i zostało wykonane w noc przesilenia zimowego.