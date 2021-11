Zaćmienie Księżyca - listopad 2021. Czy będzie widoczne w Polsce? Jak się przygotować?

Zaćmienie Księżyca listopad 2021 - gdzie będzie widoczne?

Jeśli warunki pogodowe na to pozwolą, to zaćmienie pojawi się w zachodnich i centralnych regionach Polski na kilka chwil przed zachodem Księżyca (do którego dojdzie około godziny 6.59 w piątek). Tym razem mieszkańcy wschodniej części kraju najprawdopodobniej nie zobaczą zjawiska.

Zaćmienie Księżyca - jak się przygotować?

Zaćmienia Księżyca należą do jednych z najprostszych zjawisk do obserwacji. Wystarczy po prostu wyjść na powietrze o danej porze i po prostu spojrzeć na naszego naturalnego satelitę. Do zwykłej obserwacji nie są potrzebne żadne urządzenia, choć by zobaczyć jak najwięcej szczegółów, warto mieć ze sobą na przykład lornetkę.