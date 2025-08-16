Uwaga na zagrożenie pożarowe w lasach. Gdzie jest największe

W związku z wysoką temperaturą i bezdeszczową aurą Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przez zagrożeniem pożarowym w lasach. Sprawdź, gdzie szczególnie uważać, by nie zaprószyć ognia.

Od kilku dni w Polsce temperatura powietrza jest wysoka, dodatkowo jest bardzo sucho. Takie warunki stwarzają duże ryzyko zaprószenia ognia w lasach. W celu ostrzeżenia mieszkańców, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował mapy zagrożenia pożarowego.

Zagrożenie pożarowe lasu w sobotę

W sobotę największe zagrożenie pożarowe lasu (bardzo wysokie) będzie panować na wschodzie województwa łódzkiego, w południowej części województwa mazowieckiego, na północnym wschodzie województwa lubelskiego, a miejscami także w województwach podlaskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Punktowo na Mazowszu i Ziemi Łódzkiej zagrożenie będzie ekstremalne.

Prognoza zagrożenia pożarowego w sobotę IMGW CMM

Zagrożenie pożarowe lasu w niedzielę

W niedzielę bardzo wysokie zagrożenie przed pożarem obejmie jeszcze większy obszar Polski. Będzie obowiązywać na wschodzie województwa łódzkiego, w południowej, centralnej i wschodniej części województwa mazowieckiego, północno-wschodniej części województwa lubelskiego i południowo-wschodniej części województwa podlaskiego. Podobnie jak w sobotę miejscami zagrożenie będzie ekstremalne.

Prognoza zagrożenia pożarowego w niedzielę IMGW CMM

System prognozowania zagrożenia pożarowego przeznaczony dla terenów leśnych został udostępniony przez IMGW w 2021 roku. Prognozy wykonywane są dla całej Polski na siatce o rozdzielczości przestrzennej 2,8 kilometra, raz dziennie, na godzinę 14 czasu polskiego, z wyprzedzeniem czasowym wynoszącym 24 i 48 godzin. To pierwszy w Polsce system prognozowania zagrożenia pożarowego lasu w wysokiej rozdzielczości przestrzennej z tak długim horyzontem czasowym.

Widzisz pożar? Zareaguj

W ten weekend warto zachować szczególną ostrożność podczas przebywania w lasach. W razie zauważenia pożaru niezwłocznie skontaktuj się z numerem alarmowym Państwowej Straży Pożarnej 998 lub z numerem alarmowym 112.

Sposoby gaszenia pożarów lasu PAP/Maciej Zieliński, Mateusz Krymski

