To będą najgorętsze dni w tym roku. Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo?

W najbliższych dniach doświadczymy największych w tym roku upałów - już dziś w wielu regionach temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza, później termometry mogą pokazać ponad 35 st. C. Takie warunki są niebezpiecznie dla zdrowia. Jak możemy się przed nimi chronić?

Jak wyjaśnił na antenie TVN24 prezenter pogody Tomasz Zubilewicz, Polska dostaje się pod wpływ gorących, zwrotnikowych mas powietrza. W najbliższych dniach regularnie zobaczymy na termometrach 30 stopni Celsjusza. W piątek na południu kraju ma być 35 stopni, a lokalnie na termometrach mogą pojawić się nawet wyższe wartości. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed wysokimi temperaturami.

Jak chronić się przed skwarem

Upalna pogoda może być dla nas niebezpieczna. Eksperci z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa podkreślili, że wysoka temperatura obciąża organizm i może prowadzić do odwodnienia, udaru cieplnego i innych poważnych zagrożeń dla zdrowia. Specjaliści przygotowali porady na temat tego, jak chronić się przed upałem:

unikaj długiego przebywania na pełnym słońcu;

pij dużo (ponad 2 litry) chłodnej, niegazowanej wody, nawet jeśli nie czujesz pragnienia;

unikaj słodzonych napojów i energetyków, ponieważ sprzyjają odwodnieniu;

wystrzegaj się alkoholu - nie dość, że odwadnia organizm, to obciąża układ krążenia i może zwiększyć ryzyko omdlenia i udaru cieplnego;

unikaj nadmiernego wysiłku fizycznego - jeśli ćwiczysz, trening najlepiej odbyć w godzinach porannych lub wieczornych;

noś nakrycie głowy, ponieważ chroni ono przed przegrzaniem i udarem cieplnym;

zastosuj krem z wysokim filtrem SPF (minimum 30) - nakładaj go regularnie co kilka godzin, a także po każdym kontakcie z wodą;

nie zostawiaj dzieci i zwierząt w samochodzie, ponieważ nawet kilka minut w nagrzanym aucie może być śmiertelnie niebezpieczne;

zamykaj i zasłaniaj okna w ciągu dnia - pozwala to obniżyć temperaturę w pomieszczeniu o nawet kilka stopni, mieszkanie najlepiej wietrz rano lub wieczorem;

ubieraj się lekko i przewiewnie, wybierając ubrania z naturalnych materiałów, takich jak bawełna i len;

reaguj na objawy przegrzania, takie jak zawroty głowy, nudności, dreszcze, przyspieszony oddech i tętno -w razie potrzeby wezwij pomoc, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Autorka/Autor:kp

Źródło: RCB, TVN24