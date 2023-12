To najsuchsze miasta w Polsce. Jak zatrzymać stepowienie

"Opady możemy porównać trochę do dochodów w domu"

Dlaczego to w Wielkopolsce i okolicach jest najbardziej sucho? - Jeżeli spojrzymy na Polskę, to duże opady notujemy nad morzem, bo źródłem jest oczywiście morze, albo w górach - mówił Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Tłumaczył, że duże sumy opadów na górzystych terenach wynikają z ich ukształtowania. - Zarówno Poznań, jak i Kalisz leżą dokładnie między tymi dwiema strefami, w których obserwujemy wyższe opady. Innymi słowy, tutaj w naturalny sposób opady będą mniejsze - mówił klimatolog.

Jak poprawić sytuację

W czasie remontu Starego Rynku w Poznaniu pojawiły ogromne rury o średnicy trzech metrów, które posłużyły do budowy zbiorników retencyjnych pod płytą rynku. Jak przypomniał reporter TVN24, jeden z nich pomieści 600 metrów sześciennych wody. - Głównym zadaniem tego zbiornika będzie to, żeby odciążyć zlewnie, do których trafia woda opadowa, żeby nie zalewało piwnic w kamienicach, ale w dużej części to będzie woda, którą będą zasilane miejskie rośliny - mówił.