W Tatrach zaczynają się toki głuszców i cietrzewi. Zamknięto część szlaków

Od soboty w Tatrach obowiązują ograniczenia w ruchu turystycznym z uwagi na ochronę głuszca i cietrzewia. Wiosna to kluczowy czas ich godów, a płoszenie ptaków może prowadzić do zaniku lęgów, zagrażając przetrwaniu populacji - ostrzegł Tatrzański Park Narodowy (TPN).

Na terenie Parku bytuje jedynie około 40 głuszców i cietrzewi. Dlatego od 1 marca do 15 maja, w godzinach porannych, zamknięte będą odcinki szlaków turystycznych: Polana Chochołowska - Bobrowiecki Żleb - Grześ (żółty szlak); Bobrowiecka Przełęcz - Bobrowiecki Żleb - Grześ (niebieski szlak); Grześ - Długi Upłaz - Rakoń (niebieski szlak).

Dodatkowo, na stałe zamknięto narciarski szlak z Polany Chochołowskiej do Bobrowieckiego Żlebu. Ponadto od 1 marca do 30 listopada na całym obszarze TPN, obowiązuje zakaz poruszania się po szlakach od zmierzchu do świtu.