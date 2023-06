Szef NASA z oficjalną wizytą w Polsce. "Trwa złota era, nie może w niej zabraknąć Polaków"

"Ta wizyta to ważny krok"

- To wielki zaszczyt, że możemy gościć w POLSA Administratora NASA, a zarazem astronautę - Billa Nelsona. Chciałbym, by Polska nie była biernym obserwatorem działań NASA, ale włączała się w nie znacznie aktywniej niż do tej pory. Ta wizyta to ważny krok w tym kierunku - powiedział prezes POLSA prof. Grzegorz Wrochna.