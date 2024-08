"Szukał pewnie jakiejś pizzy". Nietypowy gość za oknem

"Szukał pewnie jakiejś pizzy"

- To jest nasz ostatni dzień na Słowacji. Moja żona obudziła się wcześniej, szykowała się na wyjście w góry. Poszła do łazienki, a gdy z niej wyszła, zza okna dostrzegła tego niedźwiadka. Momentalnie mnie zawołała i pokazała zwierzę buszujące w kontenerze ze śmieciami w poszukiwaniu czegoś do zjedzenia. Moja żona była lekko przestraszona, ja natomiast uważam, że było to przyjemne doświadczenie, móc oglądać dzikie zwierzę z tak bliskiej odległości - opowiadał Internauta.