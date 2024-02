Rzeka wezbrała, zalała szlak. "Od trzech miesięcy bez przerwy pada"

Opady w połączeniu z topnieniem pokrywy śnieżnej spowodowały, że poziom wody w Kamiennej został znacznie przekroczony. Rzeka zalała szlak w Karkonoskim Parku Narodowym, który prowadzi do wodospadu Szklarki. Władze parku zamknęły go tymczasowo.

Rzeka Kamienna, która wypływa z wysokich Karkonoszy, gwałtownie wezbrała. Przekroczone zostały na niej stany alarmowe w wyniku czego został zalany zielony szlak w Karkonoskim Parku Narodowym, który prowadzi do wodospadu Szklarki. Władze parku zamknęły trasę. Możliwe, że we wtorek zostanie ponownie otwarta. Jakie czynniki wpłynęły na to, że sytuacja na rzece stała się trudna?

- W ciągu ostatniej doby spadło w zachodnich Karkonoszach ponad 50 litrów wody na metr kwadratowy, w większości był to deszcz. Na samych szczytach Karkonoszy, powyżej 1200 metrów nad poziomem morza, padał mokry śnieg. To też był mokry opad, który powodował topnienie pokrywy śnieżnej - powiedział w rozmowie z TVN24 Krzysztof Krakowski, meteorolog z Karkonoskiego Parku Narodowego.

Krakowski zauważył, że praktycznie co roku od kilku lat zdarzają się takie głębokie, śródsezonowe, śródzimowe odwilże, które podnoszą stany wód. - One normalnie to powinny występować dopiero na wiosnę. Ale od praktycznie 10 lat, co roku, zdarzają się jedna lub kilka takich głębokich odwilży - mówił ekspert. Dodał, że opady w połączeniu z topnienie pokrywy śnieżnej, tak jak to się zdarzyło w niedzielę i poniedziałek na terenie Karkonoszy, mogą spowodować krótkotrwałe zagrożenie powodziowe.