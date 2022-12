Sypie śnieg, są pierwsze skutki. W tunelu zakopianki wprowadzono ograniczenie prędkości

czytaj dalej

W weekend warunki w Tatrach i na Podhalu będą bardzo trudne. Spodziewane są tam intensywne opady śniegu i spadek temperatury do -10 stopni Celsjusza w Zakopanem, a na szczytach nawet do -20 st. C. - Może wzrosnąć zagrożenie lawinowe - poinformował Tomasz Zając, przewodnik i edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego.