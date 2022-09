"Wygląda pięknie". Australijski grzyb na Podkarpaciu

Okratek australijski to grzyb znany ze swojego specyficznego wyglądu i nieprzyjemnego zapachu. Nie jest łatwo trafić na niego w naszym kraju. Udało się to Reporterce 24 na Podkarpaciu.

W Polsce jest rzadkością

Okratek australijski nazywany jest również kwiatowcem australijskim (Clathrus archeri). To grzyb z rodziny sromotnikowatych, której przedstawiciele w Polsce są uznawani za grzyby niejadalne. Pochodzi z Australii. Na naszym kontynencie zaobserwowano go pierwszy raz w 1914 roku we Francji. Według naukowców został prawdopodobnie przywieziony wraz z ziemią i roślinami sprowadzonymi do europejskich ogrodów botanicznych. Cechuje się bardzo charakterystycznym zapachem, który nie należy do przyjemnych. Może być mdło-owocowy, a niekiedy przypominać woń padliny lub ekskrementów.