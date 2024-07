Pełznąca masa w Dolinie Roztoki. Dokąd się kieruje?

Pleń został zaobserwowany w Dolinie Roztoki. Za to niezwykłe i wciąż słabo poznane zjawisko odpowiedzialne są larwy ziemiórki pleniówki. Materiał otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Polskie lasy wciąż kryją w sobie wiele tajemnic. Jedną z nich jest pleń, przyjmujący formę pełznącej, galaretowatej masy. Od czasu do czasu pojawia się on w lasach liściastych Bieszczadów, Beskidów i Tatr , za każdym razem wzbudzając spore zainteresowanie.

Dokąd zmierza pleń?

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy nagranie wykonane w Dolinie Roztoki (woj. małopolskie). Widać na nim pełznący pleń złożony z tysięcy larw ziemiórki pleniówki ( Sciara militaris ) - owadów należących do rzędu muchówek.

Na nagraniu widać, że zlepione śluzem żyjątka powoli poruszają się w jednym kierunku. Szczegóły tego zachowania pozostają jednak tajemnicą - naukowcom nie udało się zaobserwować momentu tworzenia się plenia ani miejsca, w którym dochodzi do jego rozpadu. Nie wiemy również, dlaczego larwy w ogóle zbijają się w gęstą masę. Jedna z hipotez głosi, że ułatwia im to poszukiwanie bezpiecznego miejsca do przepoczwarzenia w postać dorosłą.