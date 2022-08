Olsztyn po ulewie. Policja szuka właścicieli zgubionych tablic rejestracyjnych

Kilkanaście tablic rejestracyjnych zebrano na ulicach Olsztyna po ulewie, jaka w niedzielę wieczorem przeszła przez miasto. Wszystkie trafiły do komendy policji, która teraz szuka ich właścicieli - kierowców z całego kraju. By odebrać zgubione "blachy", trzeba okazać dowód rejestracyjny.

Ulewa, która w niedzielę wieczorem przeszła nad Olsztynem zalała wiele ulic, na niektórych arteriach woda sięgała kilkudziesięciu centymetrów. Wiele aut pogubiło tablice rejestracyjne. Trafiły na policję. Policjanci w mediach społecznościowych pokazali w poniedziałek zdjęcia kilkunastu tablic. "Takie skarby trafiły do @kmpolsztyn po wczorajszej ulewie!" - napisali.

Co zrobić, by odebrać tablice rejestracyjne?

Policjanci poinformowali, że właściciele tablic mogą je odebrać w komendzie miejskiej przy ul. Partyzantów 23 w Olsztynie. Każdy z kierowców musi okazać dowód rejestracyjny auta, by w ten sposób udowodnić, że tablica należy do niego.

Uszkodzony most

Także okolice Olsztyna ucierpiały w wyniku weekendowych ulew. Intensywny deszcz, który w niedzielę wieczorem przeszedł nad powiatem olsztyńskim, uszkodził most w miejscowości Barczewko. Most został zamknięty, wyznaczono objazdy. Na zdjęciach zamieszczonych przez strażaków ochotników z tej miejscowości widać, że most wisi w powietrzu, pod asfaltem jest wypłukana ogromna dziura, a kamienie umacniające skarpę zostały wymyte.