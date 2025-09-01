"Dobra wiadomość dla przyrody". Na te gatunki nie będzie można polować

Z listy gatunków łownych zniknie pięć gatunków ptaków. Informacją tą podzielił się Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska. "Udało się osiągnąć ważny kompromis" - napisał.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Od przyszłego roku zniknie z listy gatunków łownych pięć ptaków: łyska zwyczajna (Fulica atra), głowienka zwyczajna (Aythya ferina), czernica (Aythya fuligula), jarząbek zwyczajny (Tetrastes bonasia) i słonka zwyczajna (Scolopax rusticola). Informacją tą podzielił się w serwisie X Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska.

"Dobra wiadomość dla przyrody. Po wielu konsultacjach udało się osiągnąć ważny kompromis: od 2026 roku pięć gatunków ptaków - łyska, głowienka, czernica, jarząbek i słonka - będzie objętych całoroczną ochroną" - napisał w poniedziałek wieczorem Dorożała. "To kolejny krok w stronę lepszej ochrony przyrody. Idziemy małymi krokami, ale zawsze do przodu" - dodał.

Rozwiń

Zmiana listy gatunków łownych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracowało od wielu miesięcy nad projektem zmiany rozporządzenia w sprawie zmiany listy gatunków łownych. Resort początkowo chciał wykreślić z niej siedem gatunków: jarząbka, krzyżówkę, cyraneczkę, głowienkę, czernicę, słonkę i łyskę. Finalnie z listy zniknie pięć gatunków. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprzeciwiało się tej decyzji, ale udało się osiągnąć kompromis.

Zdaniem kierownictwa resortu klimatu kaczki, a także jarząbka z rodziny kurowatych, słonkę z bekasowatych i łyskę z chruścieli, należy chronić przed odstrzałem, bo przedstawicieli tych gatunków w Polsce nie ma aż tak dużo, by kontrolować ich populacje. Ponadto nie wywołują one "żadnych negatywnych skutków ekonomicznych czy przyrodniczych", a wykreślenie ich z listy gatunków łownych nie wpłynie na sytuację polskich rolników.

Łyska Shutterstock

Autorka/Autor:anw/akw

Źródło: tvn24.pl