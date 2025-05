Młody daniel błąkał się przy ruchliwej drodze. Pomogli mu spacerowicze

Młody daniel samotnie błąkał się w sobotę po ulicach Ustki (woj. pomorskie). Zwierzę poruszało się blisko ruchliwej drogi, co stanowiło zagrożenie dla jego bezpieczeństwa. Ostatecznie młody osobnik trafił do lecznicy weterynaryjnej. Materiał otrzymaliśmy na Kontakt24.

Zwierzę trafiło do lecznicy

- Młody daniel został znaleziony dokładnie na drodze w Ustce, w okolicach ulicy Ogrodowej. Po czym dla jego bezpieczeństwa został on zabrany z ruchliwej drogi do weterynarza, również w Ustce, ale ze względu na warunki nie mógł go przyjąć. Dlatego dzięki spacerowiczom, jak widać na zdjęciach, został on ponownie zabrany w bezpieczne dla niego miejsce. Jedna z pań zaoferowała go zawieźć do lecznicy, która znajduje się prawdopodobnie w okolicach Słupska - napisał pan Mariusz, autor zdjęć.