Fatalna pogoda w Trójmieście. Przeprawa przy Moście Siennickim wstrzymana

Ważny szlak komunikacyjny sparaliżowany

Z powodu niebezpiecznej pogody do odwołania zamknięto między innymi przeprawę przy Moście Siennickim w Gdańsku . Bezpłatny prom łączy gdańskie Śródmieście z Wyspą Portową i został uruchomiony z powodu zamknięcia Mostu Siennickiego, którym mieszkańcy kilku ważnych dzielnic Gdańska podróżowali do centrum miasta.

Wszechobecny pył

- To, co widać też na mieście, na terenach pozamiejskich, to także to, że jest bardzo duże zapylenie powietrza. Dlatego, że przez ostatnie tygodnie nie padał deszcz, ziemia jest przesuszona, więc w sytuacji, kiedy zrywa się tak silny wiatr, ten pył, ta ziemia, piasek z pól zrywa się i niestety jest przewożona przez wiatr na pola, na drogi - przekazał reporter TVN24. .