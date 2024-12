Apel o niestrzelanie fajerwerkami w Tatrach. "Zwierzęta mają dużo czulszy słuch niż ludzie"

Tatrzański Park Narodowy apeluje, aby w sylwestrową noc nie odpalać fajerwerków. Jest to szczególnie niebezpieczne dla dzikich zwierząt żyjących w Tatrach. W ubiegłym roku grupa turystów wystrzeliła race w Dolinie Pięciu Stawów Polskich.

- Ponawiamy apel, by nie strzelać fajerwerkami. Zdecydowanie ma to niekorzystny wpływ na przyrodę, przede wszystkim na zwierzęta, które cierpią z powodu huku petard - wywołuje u nich to stres, przerażenie oraz paniczne ucieczki. Pamiętajmy, że zwierzęta mają dużo czulszy słuch niż ludzie, dlatego bardzo reagują na hałas fajerwerków - powiedział Tomasz Zając z TPN.