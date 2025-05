Znów spadł śnieg. Historia pokazuje, że sypnąć może i w czerwcu

Polska jest pod wpływem układu niskiego ciśnienia Lorenz, którego centrum znajduje się nad Podlasiem. Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, związany z niżem front atmosferyczny łukiem rozciąga się w piątek rano od Kaszub, przez Kujawy, Mazowsze, po Podlasie i Mazury , niosąc północnej i północno-wschodniej części kraju obfite opady. Kilka godzin wcześniej zalegał on między innymi nad Warmią.

- Ta strefa opadów występuje w porcji zimnego, arktycznego powietrza, która pcha front w głąb Polski. Stąd duża różnica temperatury między Podlasiem, gdzie około godziny 8 termometry pokazały 3 stopnie Celsjusza a na przykład Pomorzem Zachodnim, gdzie temperatura dochodzi do 11-12 stopni - mówiła synoptyk tvnmeteo.pl.

Pada deszcz ze śniegiem i mokry śnieg

Jak tłumaczyła synoptyk tvnmeteo.pl, w tej porcji arktycznego powietrza zalegającego nad północno-wschodnią Polską wystąpiły opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Tam izoterma zero stopni zalega nisko nad ziemią, na wysokości około 800-1000 metrów nad poziomem morza. To dzięki niej pojawiły się zimowe opady.

Na poniższej mapie modelu GFS widać wysokość poziomu zamarzania - czyli wysokość, na jakiej znajduje się izoterma zero - nad Polską.

Zimowe opady na północy kraju

Zimowe opady w maju, a nawet i w czerwcu zdarzały w przeszłości, co pokazuje historia. Kiedy śnieg najpóźniej padał wiosną w Polsce? - Mamy dwa takie rekordy. 1 czerwca 1975 roku śnieg padał w Ustce. Śnieg pojawił się też 2 czerwca 1928 roku w Suwałkach i Olecku - mówił Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl. - To są jeszcze co najmniej dwa tygodnie, kiedy ten śnieg może jeszcze padać - dodał.