Załamanie pogody w Tatrach. Śnieg i lód na szlakach

Załamanie pogody w Tatrach, sypie śnieg

- W Tatry nadeszło załamanie pogody. W nocy z poniedziałku na wtorek zaczął intensywnie padać śnieg, a dodatkowo w górach wieje silny wiatr osiągający w porywach prędkość do 100 kilometrów na godzinę, co dodatkowo wzmaga odczucie zimna. Na Kasprowym Wierchu temperatura spadła do -4 stopni Celsjusza i zapowiadane są duże mrozy - przekazał Tomasz Zając, przewodnik i edukator TPN. Dodał, że w weekend w Zakopanem temperatura może spaść nawet do -10 st. C, a na szczytach nawet do -20 st. C.