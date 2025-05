Przed nami pierwsze letnie burze. Mogą być gwałtowne

W ciągu najbliższej doby pogodę w kraju będzie kształtowała zatoka niżu Norman znad Morza Północnego. Będzie jej towarzyszyć strefa pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego, a za nią napłynie do Polski chłodniejsze powietrze pochodzenia polarnego znad Atlantyku. W środę wieczorem pochmurna i deszczowa aura obejmie głównie zachodnią oraz częściowo centralną Polskę. Następnie będzie się przesuwać na wschód. Początkowo na zachodzie prognozowane są również pojedyncze burze , szybko zanikające w ciągu nocy. Pojawią się zarówno słabe, jak i umiarkowane ciągłe opady deszczu, których suma w ciągu 12 godzin wyniesie od 5 do 15 l/mkw. W czwartek front i związane z nim opady, wciąż miejscami umiarkowane, przesuwać się będą dalej na wschód. W związku z tym w województwach wschodnich spadnie kolejne 5-15 l/mkw. Na krańcach wschodnich niewykluczone są również pojedyncze burze. W tych regionach aura niekorzystnie wpłynie na samopoczucie - nie tylko z uwagi na zachmurzenie i opady deszczu, lecz także dość silny, porywisty wiatr. Jednocześnie nad Polską zachodnią rozbuduje się klin wyżu znad Francji, który w tej części kraju przyniesie pogodną i spokojną aurę. Nie będzie ona jednak trwała zbyt długo, ponieważ już późnym wieczorem wzrośnie zachmurzenie. Będzie za tym stała strefa ciepłego frontu atmosferycznego, który w piątek przyniesie nie tylko słabe opady deszczu, lecz także wyraźne ocieplenie. Termometry na zachodzie w czwartek wskażą nawet 24 stopnie Celsjusza, a już w weekend powyżej 25 stopni Celsjusza.

Szczegółowa prognoza pogody dla Polski

Na zachodzie w czwartek aura będzie pogodna i bez opadów. Na wschodzie oraz początkowo w centrum kraju będzie pochmurno, z przejaśnieniami i rozpogodzeniami oraz opadami deszczu, których suma wyniesie do 15 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie na krańcach wschodnich możliwe są burze. Temperatura maksymalna na Suwalszczyźnie wyniesie 17 stopni Celsjusza, w centrum Polski 18 stopni Celsjusza, a na zachodzie kraju - 20 stopni Celsjusza. Wiatr, północno-zachodni, będzie umiarkowany bądź dość silny - w porywach do 55 km/h. W piątek z zachodu na wschód będzie się przemieszczać strefa dużego i całkowitego zachmurzenia ze słabymi opadami deszczu (do 5 l/mkw.). Bez opadów i pogodnie będzie jedynie na wschodzie Polski. Maksymalna temperatura osiągnie od 20 stopni Celsjusza na wschodzie do 24 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany.