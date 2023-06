Burze, grad i ulewy. W tych miejscach aura może dać się we znaki

czytaj dalej

Quasi-księżyc 2023 FW13 dopiero co został odkryty przez naukowców. Niewielka asteroida towarzyszy Ziemi w wędrówce dookoła Słońca od co najmniej setnego roku przed naszą erą. To ciało niebieskie nie orbituje dookoła naszej planety, ale porusza się wraz z nią - grawitacja Ziemi tylko lekko nakierowuje je na odpowiedni tor.