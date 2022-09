Przygruntowe przymrozki w Polsce. "Jesień przyszła z wielkim tupnięciem"

W kalendarzu jeszcze lato, ale w pogodzie coraz więcej oznak zmiany pory roku. W nocy z czwartku na piątek w północno-wschodniej Polsce temperatura przy gruncie spadła poniżej zera. Chłodno zapowiadają się również najbliższe noce i poranki.

Do Polski napływa z północy chłodne powietrze pochodzenia arktycznego, skutkujące chłodnymi, a wręcz zimnymi nocami i porankami. W nocy z czwartku na piątek zanotowano pierwszy przygruntowy przymrozek - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Na stacji synoptycznej w Białymstoku temperatura spadła do -1 stopnia Celsjusza, o czym poinformował w mediach społecznościowych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dodano, że jeszcze zimniej było w dolinie Biebrzy, gdzie odnotowano nawet -4 st. C.

Minionej nocy północno-wschodnia część kraju była najchłodniejsza. Temperatura mierzona na poziomie dwóch metrów w Ostrołęce osiągnęła zaledwie 2,1 st. C.

"Jesień przyszła z wielkim tupnięciem"

"Meteorologiczna jesień przyszła z wielkim tupnięciem" - podsumował IMGW na Twitterze.

Jesień meteorologiczna rozpoczęła się 1 września. To pojęcie, które wprowadzono na potrzeby meteorologów i klimatologów. Służy temu, by przy porównywaniu danych statystycznych bądź klimatycznych odwoływać się zawsze do tego samego okresu, gdyż pory astronomiczne i termiczne mają daty "ruchome".

Wasze relacje

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy zdjęcia dokumentujące pierwszy tak zimny poranek w tym rozpoczynającym się jesiennym sezonie.

Chłód prędko nie odpuści

Za sprawą arktycznych mas powietrza chłodno zapowiadają się także kolejne noce. W nocy z piątku na sobotę prognozujemy, że temperatura minimalna osiągnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Przy gruncie może być jeszcze zimniej.

Zmarznąć można było w niektórych częściach kraju także nocą ze środy na czwartek. Temperatura mierzona przy gruncie w Białymstoku i Siedlcach wyniosła 3 st. C. W Ostrołęce, Terespolu, Płocku, Toruniu, Lęborku Resku były 4 stopnie powyżej zera.

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW, Kontakt 24