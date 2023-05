Zrobi się gorąco. Jak bardzo?

Weekend niemalże wszędzie zapowiada się pogodnie. Tylko w jednej części kraju spodziewamy się przelotnych opadów, a także burz. Po niedzieli zrobi się gorąco. Sprawdź szczegóły prognozy pogody na 5 dni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Piątek przyniesie na wschodzie, południu i w centrum kraju duże zachmurzenie z opadami deszczu do trzech litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych miejscach zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Rzeszowszczyźnie. Powieje słaby i umiarkowany północno-wschodni wiatr.

Prognozowana temperatura w dniach 19-23.05 Ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę na Podkarpaciu wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Podczas wyładowań spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. W pozostałych regionach kraju prognozuje się małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na Pomorzu Gdańskim do 25 st. C w Małopolsce. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

W niedzielę dopisze słoneczna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu.

Prognozowane opady w dniach 19-23.05 Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek upłynie pod znakiem słonecznej aury. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. We wtorek na zachodzie Polski przelotnie popada deszcz i zagrzmi. Podczas burz spadnie do 10-20 l/mkw., a porywy wiatru osiągną prędkość do 60-80 km/h. Pozostałym regionom kraju dopisze słoneczna aura. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Podlasiu do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 19-23.05 Ventusky.com

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl