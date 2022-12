Pogoda na weekend: w części kraju spadnie śnieg

Pogoda w Polsce wciąż jest kształtowana przez wyż Erik znad Rosji. Wiele wskazuje jednak, że w weekend odczujemy zmianę aury. Spodziewane są opady śniegu i śniegu z deszczem.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska pozostaje w zasięgu układu wysokiego ciśnienia Erik znad Rosji. Nad krajem zalega wilgotne powietrze polarne. Jest pochmurno, miejscami słabo pada śnieg.

W kolejnych dniach zacznie wciskać się od południowego wschodu front atmosferyczny z niewielkimi opadami śniegu i śniegu z deszczem, związany z układami niżowymi znad Morza Śródziemnego. Od południa wniknie nieco cieplejszego powietrza, podnosząc lekko temperaturę.

Pogoda w weekend

Piątek zapowiada się pochmurno z lokalnymi przejaśnieniami. Miejscami możliwe są słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna sięgnie od -3 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 0-1 st. C w centrum kraju, do 2-3 st. C na zachodzie. Wiatr ze wschodu będzie słaby i umiarkowany.

W sobotę czeka nas na ogół duże zachmurzenie. Na zachodzie, północy i w centrum kraju pojawią się opady śniegu do 1-3 centymetrów i śniegu z deszczem do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Podkarpaciu. Wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Niedziela upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Padać nie powinno tylko na południowym wschodzie kraju. Z kolei w pozostałej części Polski może spaść do 1-3 cm śniegu i 5 l/mkw. śniegu z deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na południu. Słabo i umiarkowanie powieje ze wschodu.

Prognozowana temperatura w dniach 2-6.12 ventusky.com

Pogoda w przyszłym tygodniu

W poniedziałek czeka nas pochmurna i miejscami mglista aura. Na północy kraju wystąpią słabe opady śniegu do 1-2 cm i śniegu z deszczem do 2 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum, do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami może być silniejszy.

Wtorek będzie bardzo pochmurny. Tylko na zachodzie nie powinno padać. W pozostałych regionach prognozowane są okresowe opady śniegu rzędu 1-3 cm i śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna sięgnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na południowym wschodzie. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w dniach 2-6.12 ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl